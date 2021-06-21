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Пандемия COVID-19

В Москве колледжи начали работать в онлайн-режиме

Дошкольные группы работают в обычном формате

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Колледжи Москвы и Московский городской педагогический университет (МГПУ) с понедельника начали работать в онлайн-режиме из-за эпидемической обстановки. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе Москвы по контролю ситуации с коронавирусом.

"С 21 июня московские колледжи и МГПУ работают в онлайн-режиме. При этом формат проведения экзаменов, зачетов, защиты курсовых, занятия для обучающихся выпускных курсов образовательные организации определяют самостоятельно. Кружки и секции будут работать в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Дошкольные группы работают в обычном формате.

"Работники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не получившие прививку от коронавирусной инфекции, переведены на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

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