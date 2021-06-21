Смотровые площадки Останкинской башни открыли для посетителей впервые за 15 месяцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три обновленные смотровые площадки Останкинской телебашни вновь стали доступны для посетителей после более чем годового перерыва. Вечером на башне покажут световое шоу, сообщил ТАСС в понедельник замначальника отдела развития филиала Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) "МРЦ" Вадим Никитин.

Останкинская телебашня была закрыта для посетителей в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией 25 марта 2020 года.

"Все три смотровые площадки на башне открыты, хотя в связи с ковидными ограничениями мы работаем практически вполовину мощности - одновременно на локации могут находиться порядка 170 гостей. Первая площадка - открытый небольшой балкон на высоте 85 м. Главная закрытая площадка, где обновили интерьер, расположена на высоте 337 м, - здесь стеклянный пол и интерактивный мультимедийный комплекс. Над ней расположена открытая смотровая, высота - 340 м, где также сделали ремонт, обновили стены и пол, покрыли износостойкими материалами", - сказал Никитин.

Он уточнил, что ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашни пока остается закрытым, в его помещениях проводятся ремонтные работы. Дату его открытия объявят позднее. При этом у подножия башни в этом году открылось новое гриль-кафе "Эфир" с меню от шеф-повара Андрея Гурко и летней верандой. Смотровые площадки и кафе в связи с действующими в столице ограничениями работают до 23:00.

"Сегодня вечером вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Шоу состоится с 21:00 до 23:00 мск с небольшими перерывами. Благодаря новой архитектурно-художественной подсветке, установленной этой зимой, башня будет переливаться разными цветами, также будет работать кольцевая подсветка башни. Над смотровой площадкой установлены прожекторы, лучи которых направят в небо", - добавил Никитин.

Билеты на смотровые площадки Останкинской телебашни можно приобрести онлайн на ее официальном сайте, а также в билетоматах на самой башне.