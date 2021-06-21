В Москве подача заявлений на регистрацию брака с 21 июня будет по предварительной записи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в московских ЗАГСах будет проходить с 21 по 27 июня по предварительной записи. Эти временные меры связаны с предупреждением распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, сообщила в понедельник пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"С 21 по 27 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру.

Также через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления.