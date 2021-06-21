Синоптики пообещали ураган с грозой и градом в выходные дни в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ураганный ветер с грозой и градом может обрушиться на столицу в конце текущей недели. Одной из причин для этого послужит перегрев в атмосфере из-за жаркой погоды и сильное испарение, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате сильнейшего перегрева <...> в атмосфере к выходным начнут формироваться термики с так называемым тороидальным вихрем. К этому добавится еще и сильное испарение, в результате чего в атмосфере могут сформироваться мозаичные супер-ячейки, которые характеризуются небольшими вихрями высотой до 13 тыс. м. От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит. Это всегда представляет опасность с таким набором стихийных явлений как ливень, гроза, град, шквал, <...> не исключаю местами ураганные усиления ветра", - сказал он.

По словам метеоролога, точное время и место урагана спрогнозировать пока невозможно, однако подготовиться к нему стоит заранее. "Психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовыми к минимизации рисков. Мы будем отслеживать это в краткосрочных прогнозах, как атмосфера себя поведет в дальнейшем", - отметил он.

В первую очередь, в преддверии выходных москвичам стоит убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок, посоветовал собеседник агентства. "Это не боевая тревога. Тут смысл не в том, чтобы напугать людей, а в том, чтобы предупредить о реальном столкновении в атмосфере, которое угрожает и жизни, и материальным ценностям", - заключил Тишковец.