Москвичи выберут лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2021

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы до 30 июня включительно могут принять участие в голосовании за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2021. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Москвичи и гости столицы смогут проголосовать за победителей премии MUF Community Awards. Она ежегодно присуждается городским сообществам, независимым проектам, людям и стартапам в рамках Московского урбанистического форума", - говорится в сообщении.

В этом году премия будет вручаться в 13 номинациях, в том числе лучшие проекты отметят в номинации "Вместе против COVID-19". Победителями станут инициативы, которые вносят вклад в борьбу с пандемией и выполняют социальную миссию по поддержке врачей.

Кроме этого, среди номинантов премии - кинотеатр "Художественный", Северный речной вокзал, Московский музей дизайна, Strelka Podcast, детский центр Музея Москвы и "Мультимедиа-арт-музей".

Голосование будет проходить в онлайн-формате до 30 июня включительно. Трансляция официальной церемонии награждения состоится 2 июля на сайте Московского урбанистического форума в 20:00.

О премии

MUF Community Awards содействует подъему творческой и предпринимательской активности, развивает диалог между городом, горожанами и бизнесом. Главные задачи премии - выделить и поощрить проекты и инициативы, которые влияют на ту или иную сферу жизни столицы, а также способствуют развитию и изменениям в городе.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 по 4 июля. Одной из его главных тем станет трансформация города, вызванная различными факторами, в том числе пандемией. Участники форума обсудят, как могут и должны меняться мегаполисы, чтобы преодолеть кризис с наименьшими потерями и при этом не утратить ориентацию на человека как главную ценность.