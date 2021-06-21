Водитель грузовика, вылетевшего на тротуар в центре Москвы, умер за рулем до ДТП

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Водитель грузовика, который в понедельник выехал на тротуар в центре Москвы, умер от сердечной недостаточности за рулем своего транспорта до момента дорожной аварии. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, который сегодня выехал на тротуар на Садовом кольце, умер от сердечной недостаточности до столкновения", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта отметили, что грузовой автомобиль был без груза. При этом на него не был оформлен пропуск для проезда на территорию Третьего транспортного кольца (ТТК), только в зону МКАД. Правоохранительные органы выясняют причины въезда.

Грузовик уже убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме.