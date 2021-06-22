"Опора России" попросила Собянина дать бизнесу доступ к данным о вакцинации сотрудников

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть вопрос о предоставлении бизнесу доступа к данным о вакцинации своих сотрудников. Об этом говорится в письме Калинина, направленном Собянину (копия есть в распоряжении ТАСС).

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

"Прошу вас в целях ускорения процесса вакцинации рассмотреть вопрос о предоставлении для организаций и ИП - работодателей сфер, поименованных в п. 1 постановления (документ за подписью Андреевой - прим. ТАСС), доступа к сведениям о вакцинации (включая подлинность сертификатов) своих сотрудников (например, база данных на mos.ru), либо предложить иной способ быстрой проверки данных о вакцинации (например, через QR-код)", - говорится в письме.

Калинин также направил письмо Андреевой (копия имеется в распоряжении ТАСС). В письмах предпринимательское сообщество просит разъяснить вопросы, связанные с исполнением постановления главного санитарного врача столицы и указа мэра Москвы, "для корректного и своевременного соблюдения указанных в них требований во избежание применения к бизнесу штрафных санкций и иных ограничений".

В частности, глава "Опоры России" просит уточнить, как работодатель должен убедиться в том, что у работника есть противопоказания к прививке - достаточно ли его заявления с указанием противопоказания и отказа от вакцинации, нужен ли в подтверждение какой-либо документ. Что делать работодателю, если сотрудник ссылается на противопоказания, но отказывает в подтверждающем документе, ссылаясь на медицинскую тайну и право не разглашать персональные данные о состоянии здоровья, отметил в письме Калинин.

"Согласно письму Минздрава от 15 января 2021 года №1/И/ 1-155 лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов (антител, - прим. ТАСС) классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. Просим подтвердить, что такие лица не подпадают под требования п. 1 постановления, как и лица с противопоказаниями", - говорится в письме.

Кто входит в 60% вакцинируемых сотрудников

Бизнес-сообщество просит пояснить, исключаются ли подчиненные с противопоказаниями, антителами, сотрудники, отстраненные от работы из-за отказа прививаться, а равно переведенные на удаленку, из общей численности для расчета 60% обязательных к вакцинации работников. Возможно, их учитывают в составе 60% наряду с привившимися, либо предусмотрена иная методика подсчета - в "Опоре России" попросили уточнить этот момент. Также бизнес-объединение просит подтвердить, что за общую штатную численность сотрудников предприятия торговли для расчета 60% необходимых к вакцинированию в расчет берут только число трудящихся в Москве.

"Учитывая, что причиной обязательной вакцинации стал рост числа заболевших, активно посещающих общественные места, просим подтвердить, что доля в 60% обязательных к вакцинации рассчитывается от численности только тех сотрудников, которые в рамках своей трудовой функции осуществляют контакт с покупателем (не включая офисных, складских и иных сотрудников, которые не вступают в контакт с покупателями)", - говорится в письме.

Бизнес-объединение также просит подтвердить, что к сфере торговли в постановлении относится только розница, а на оптовую и дистанционную торговлю требования не распространяются, что под транспортом общего пользования понимают только пассажирский транспорт.

В "Опоре России" также интересуются, с помощью каких документов работодатель и сотрудник обязаны подтверждать вакцинацию. Какую ответственность - уголовную или административную - понесут работники за уклонение или отказ от вакцинации. Кроме того, к какой ответственности и в каких случаях могут привлечь руководителей организаций и ИП, если они не организуют вакцинацию и не усилят разъяснительную работу о ее необходимости, уточняет "Опора России". Бизнес-объединение просит пояснить, подпадает ли бизнес под требование о вакцинации сотрудников, если он имеет дополнительный ОКВЭД из тех, что указаны в постановлении, но фактически не ведет по нему деятельность.