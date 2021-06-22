Выставка произведений Science art впервые открывается в Новой Третьяковке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выставка фонда Laboratoria Art & Science "Да живет иное во мне", которая собрала 11 художников из разных стран, работающих в направлении Science art, впервые открылась в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу. Об этом сообщила основатель, куратор и художественный директор фонда Дарья Пархоменко.

Science art предполагает использование современных технологий и материалов и основывается на научных методах. "Сегодня для нас особенный день, потому что мы открываем не только выставку, а открываем дом в доме. Дом технологического искусства в доме искусства - в Новой Третьяковке. <…> И я очень счастлива, что мы запускаем новую энергию в это пространство", - сказала она на пресс-конференции накануне.

По ее словам, выставочный проект был задуман еще до пандемии. "Поразительным образом выставка стала еще более актуальной сегодня. Она говорит о том, что мы, люди, уже не можем управлять всем, что происходит на планете. Художники обращают наше внимание, что человек как вид может исчезнуть", - отметила Пархоменко.

Посетители выставки увидят научно-художественный эксперимент "Измеряя магию взгляда" Марины Абрамович. Проект основан на ее знаменитом перформансе "В присутствии художника", Абрамович проверяет гипотезу о том, что взгляд глаза в глаза вызывает синхронизацию работы мозга. "Это большой шаг для Третьяковской галереи, известной благодаря классическому искусству, открыть двери и принять новые проекты в научном искусстве. Для меня честь, что мой проект "Измеряя магию взгляда" будет представлен на открытии", - подчеркнула художница на пресс-конференции.

Проекты о дыхании и языке птиц

Словенская художница Саша Спачаль представила биотехнологическую интерактивную инсталляцию Earthlink, которая позволяет вдохнуть воздух, обогащенный почвенными бактериями Mycobacterium vaccae. Считается, что они улучшают настроение, уменьшают беспокойство и повышают умственные способности. Российский автор Елена Никоноле посвятила свою работу исследованию языка птиц с помощью искусственного интеллекта. "Для меня очень важно, что искусственный интеллект становится нечеловеческим агентом, который способен помочь понять других нечеловеческих агентов, таких как птицы", - заметила она.

В экспозицию вошел биоарт-перформанс "Да живет лошадь во мне" художницы Марион Лаваль-Жанте из французского дуэта Art Orient objet. В рамках проекта она вводила себе сыворотку лошадиного иммуноглобулина, а потом с помощью технических приспособлений приняла физическую форму кентавра, таким образом она хотела размыть границу между человеком и животным и испытать подлинную эмпатию. Немецкая художница Агнес Майер-Брандис с помощью биохимической инсталляции One Tree ID предлагает гостям выставки вступить в диалог с деревом на его языке. Посетители смогут нанести на себя состав, в основе которого аэрозольные вещества, производимые конкретным деревом, чтобы предстать для дерева в экспозиции его сородичем.

Помимо этого, посетители познакомятся с роботической нейроинсталляцией Ральфа Беккера, а также с проектами Даниила Васильева, Нины Райчич, Йенны Сутелы и художников ::vtol:: и 0(rphan)d(rift).

Выставочную программу дополнит образовательная. Посетители смогут принять участие в беседах с авторами.

А в сентябре состоится конференция "Art & Science: искусство разговора с другим", посвященная осмыслению диалога человеческого, биологического и технологического средствами современного искусства. В ней примут участие российские и зарубежные философы, ученые, художники. Программа проходит при поддержке Гете-Института, Французского института при посольстве Франции в России, посольства Австралии, посольства Словении и посольства Финляндии.