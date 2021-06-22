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Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе 22 июня

Днем в Москве температура воздуха составит плюс 33-35 градусов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность и до 35 градусов жары ожидаются во вторник в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит плюс 33-35 градусов, в Подмосковье она будет колебаться в пределах плюс 30-35 градусов. В ночь на среду температура в столице может опуститься до плюс 19 градусов, в Подмосковье - до 16 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары сохранится в Москве до 21:00 вторника. Кроме того, в столичном регионе из-за очень высокой температуры предупреждение будет действовать до 11:00 мск среды. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Южный и юго-восточный ветер не превысит во вторник 7 м/ с.

Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.

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