Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Инвестиции в модернизацию дата-центра вложит компания OXYGEN, которая в этом году получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Планируется запустить новый машинный зал, направив на развитие до 2024 года около 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Компания работает в особой экономической зоне Москвы с 2010 года. После получения статуса резидента предприятие приступит к расширению мощностей дата-центра. Объем инвестиций в площадку в Печатниках к 2024 году составит около 550 млн рублей, из которых почти 390 млн рублей будут вложены в оборудование. В результате мощности дата-центра планируется увеличить на 40%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в настоящий момент центр обработки данных (ЦОД) OXYGEN расположен на площади 2,7 тыс. кв. м. В 2024 году она увеличится до более чем 4 тыс. кв. м и будет включать производственный комплекс, лабораторные и административные помещения. Компания также увеличит число стоек для размещения серверного оборудования, хранения и обработки массивов данных.

Основатель и генеральный директор компании Павел Кулаков отметил, что среди ключевых заказчиков дата-центра есть как системообразующие предприятия российской экономики, так и крупные международные компании.

"Всего в особой экономической зоне "Технополис "Москва" работает пять центров обработки данных различных компаний. Два дата-центра открыты на зеленоградской площадке "Алабушево", еще три расположены в Печатниках. ЦОД поддерживают работу предприятий микроэлектроники, облачных провайдеров и компаний госсектора, обеспечивая инфраструктуру современной цифровой экономики. Проект OXYGEN непрерывно растет, в статусе резидента компания продолжит развитие, применяя весь комплекс преференций для бизнеса от ОЭЗ Москвы", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.