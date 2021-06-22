В Москве продлили программу оплачиваемых стажировок для подростков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить на 2021 год программу оплачиваемых стажировок "Лето в новом формате" для подростков от 14 до 18 лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Программа оплачиваемых стажировок "Лето в новом формате" для подростков 14-18 лет будет продолжена в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В этом году стажировки буду проходить с 5 июля по 6 августа. Программа рассчитана на 20 дней и включает в себя четыре методических дня на базе центра "Моя карьера" - курс развивающих семинаров по навыкам, востребованным на современном рынке труда, а также 16 практических дней на стажировочной площадке, где подростки познакомятся с различными профессиями в сферах культуры, спорта, социальной защиты и благоустройства.

"Свои двери для ребят откроют 435 государственных и коммерческих организаций, среди которых - многофункциональные центры по работе с населением, районные управы, молодежные центры досуга и спорта, библиотеки, инженерные службы, издательства и многие другие. Ребята будут работать по 4 часа в день, общая продолжительность стажировки составит 80 часов. По возможности распределение на стажировку будет сделано таким образом, чтобы ребята работали максимально близко к своему дому. За каждым стажером будут закреплены наставник от принимающей организации и куратор из центра "Моя карьера", - добавляется в материале.

Ребята, которые полностью пройдут стажировку, получат стипендию в размере 20 589 рублей - это соответствует минимальному размеру оплаты труда. Помимо этого, подростки получат персональную характеристику, которая может пригодиться в дальнейшем при поступлении на работу или учебу. Ожидается, что около 1 тыс. юных москвичей примут участие в стажировках "Лето в новом формате".

Программа оплачиваемых стажировок "Лето в новом формате" реализуется в Москве с 2019 года. Приоритетное право на участие в программе имеют подопечные городских семейных центров - подростки из малообеспеченных, многодетных или неполных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации.