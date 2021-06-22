Собянин утвердил проект пешеходных переходов у станции Солнечная и Новопеределкино

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Солнечная и Новопеределкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Солнечная и Новопеределкино Киевского направления МЖД. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Обе железнодорожные станции расположены в районе Солнцево (Западный административный округ). Станция Новопеределкино была построена в 2013 году - на тупиковом ответвлении длиной 2,5 км. Комплексная реконструкция станции Солнечная была завершена в 2017 году", - говорится в сообщении.

Проект благоустройства территорий, прилегающих к станциям Солнечная и Новопеределкино, предусматривает строительство двух новых пешеходных переходов через железнодорожные пути: недалеко от станции Солнечная, по которому можно будет перейти из Мещерского парка к Терешковскому пруду, и в районе станции Новопеределкино, который свяжет Родниковую улицу с новыми жилыми комплексами по другую сторону от линии железной дороги.

"В рамках реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построен участок проектируемого проезда № 5501 длиной 800 м. Рядом со станцией Солнечная появятся площадки для парковки и проката велосипедов. От обеих станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега", - добавили в пресс-службе.

Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации (1,7 км) и наружного освещения (0,9 км) и другие работы. Благоустройство территории, прилегающей к станциям Солнечная и Новопеределкино, является частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевского-Горьковский", уточнили в пресс-службе.