Собянин утвердил проект благоустройства у станции Крекшино Киевского направления МЖД

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Крекшино Киевского направления МЖД (четвертый Московский центральный диаметр - МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Станция Крекшино расположена в одноименной деревне поселения Марушкинское ТиНАО между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года была завершена ее комплексная реконструкция - на месте пригородного полустанка был построен современный вокзал наземного метро. Для пассажиров возвели новую островную платформу с навесом на всю длину и подземный вестибюль с турникетами, кассами и другой инфраструктурой, который также используется как пешеходный переход через железнодорожные пути. Проект благоустройства предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также организацию движения наземного общественного транспорта.

"Для организации удобного подхода к остановкам наземного транспорта существующий подземный переход будет продлен через 1-ю Железнодорожную улицу. Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе 1-й и 2-й Железнодорожных улиц. От 2-й Железнодорожной улицы до станции обустроят комфортную пешеходную дорожку длиной 230 м", - уточнили в пресс-службе.

По обе стороны железнодорожных путей рядом со станцией появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянки такси, современные остановочные пункты для наземного пассажирского транспорта с отстойно-разворотными площадками, перехватывающие парковки для автомобилей. От станции до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.

Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации (2,8 км) и наружного освещения (1,9 км), устройство закрытой системы отвода поверхностного стока и другие работы. Реконструкция ж/д станции Крекшино и благоустройство прилегающей к ней территории являются частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевского-Горьковский", уточнили в пресс-службе.