Собянин утвердил проект Рублево-Архангельской линии метро от "Шелепихи" до "Липовой Рощи"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Липовой Рощи", сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро - от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Протяженность нового участка метро составит 12,65 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке предполагается возвести шесть новых станций: "Звенигородская" - в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда; "Карамышевская" - пересадочная на станцию "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии - вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова; "Бульвар Карбышева" - параллельно улице Маршала Тухачевского напротив бульвара Генерала Карбышева; "Живописная" - вдоль улицы Паршина рядом с территорией учебного спортивно-оздоровительного комплекса "Октябрь"; "Строгино" - пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии - на Строгинском бульваре, параллельно существующей станции "Строгино"; "Липовая Роща" - на территории Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки "Спутник".

"Строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 530 тыс. жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, снизить нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии метро, сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города", - уточнили в пресс-службе.