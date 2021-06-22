Леонид Рошаль поддержал решение о введении QR-кодов для входа в кафе в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль назвал оправданными действия московских властей, которые с 28 июня решили закрыть доступ в кафе для людей, не имеющих защиты от нового коронавируса.

"Я поддерживаю это решение [о введение QR-кодов]", - сказал Рошаль ТАСС. Он подчеркнул, что туация с ковидом в Москве является критической.

Как сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от ковида: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у вакцинированных от новой коронавирусной инфекции посетителей. Предприятия общепита, которые не выполняют эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.