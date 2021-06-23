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В Москве в среду сохранится оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Воздух прогреется до 36 градусов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жаркая погода без осадков с небольшой облачностью и температурой до 36 градусов ожидается в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 20 градусов, по области - до 17 градусов.

Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит в среду 7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Москве до 12:00 мск четверга. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.

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