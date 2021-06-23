В Москве пройдет выставка "Город: детали" в онлайн-формате

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международная выставка функциональных дизайн-решений для городской среды "Город: детали" пройдет с 26 июня по 4 июля в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в среду.

"Выставка "Город: детали" пройдет с 26 июня по 4 июля. Впервые мы проведем ее онлайн. Причем экспозиция будет по-настоящему интерактивной, это не просто фотографии объектов с описаниями. Пользователь сможет выбрать персонажа и, управляя им, свободно перемещаться по виртуальному пространству, оценивать представленные проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Посещение экспозиции будет представлять собой прогулку по большому виртуальному парку. Цифровое выставочное пространство разработано с использованием игрового программного обеспечения, все экспонаты - 3D-модели с обзором на 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.

"Деловая программа пройдет с 26 июня по 1 июля, гостей ждут выступления и паблик-токи ведущих экспертов в области архитектуры, урбанистики, локального развития городов. Во все дни выставки посетители смогут поучаствовать в дистанционных мастер-классах. Их проведут известные спортсмены, фотографы, блогеры, кинологи и зоопсихологи", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы посетить выставку, достаточно авторизоваться на сайте с помощью аккаунта в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук" или на онлайн-платформах "Яндекс" и Google.

Выставка "Город: детали" пройдет во второй раз. Впервые она состоялась в 2019 году.