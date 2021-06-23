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В Москве выявили водителя, за которым числятся 680 неоплаченных штрафов

Общая сумма штрафов составляет 1,2 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили в Москве водителя автомобиля, за которым числится более 680 недоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Выявлен гражданин, управляющий транспортным средством "Хёндэ". В ходе проверки установлено, что за данным транспортным средством числится более 680 неоплаченных административных штрафов на общую сумму задолженности свыше 1,2 миллиона рублей. Автомобиль был задержан и передан судебным приставам для процедуры его реализации", - сказал собеседник агентства.

Также в столичной ГИБДД отметили, что всего за пять месяцев этого года составлено почти 240 тыс. административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП ("Уклонение от исполнения административного наказания").

"Столичная Госавтоинспекция продолжает системную работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Работа осуществляется на постоянной основе и проводится в тесном взаимодействии с городской службой судебных приставов", - заключили в пресс-службе.

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