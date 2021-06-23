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В Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений

Температура воздуха в столице достигла 34,3 градусов тепла
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве достигла 34,3 градусов тепла 23 июня. Таким образом побит прошлый рекорд по теплу 73-летней давности, и это не последний рекорд текущей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в 14:00 достигла 34,3 градусов. Рекорд взят с заметным отрывом", - сообщил он.

По словам Вильфанд, прошлый рекорд по теплу 23 июня принадлежал 1948 году, тогда температура воздуха достигла 33,6 градусов тепла.

Метеоролог отметил, что с большой вероятностью это далеко не последний рекорд по теплу в Москве на этой неделе. "Завтра [в четверг] рекордное значение 1948 года - 33,5 градусов, для 25 июня - 33,1 градусов в 2010 году, для 26 июня - 33,6 в 2010 году тоже", - рассказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра России, в четверг, пятницу днем прогнозируется 34-36 градусов тепла, в субботу - 33-35 градусов тепла.

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