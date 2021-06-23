"Яндекс" организует в Москве вакцинацию от COVID-19 для водителей и курьеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Водители и курьеры, которые выполняют заказы "Яндекс Go", "Еды", "Лавки", "Маркета" и "Доставки", смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в одной из специальных точек в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В среду 23 июня открылись пункты вакцинации, организованные при поддержке "Яндекса" на базе московских таксопарков и курьерских центров. Цель этой инициативы - предоставить партнерам "Яндекса" возможность получить вакцину в удобном для них месте и в удобное время", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" помог своим партнерам - таксопаркам и курьерским центрам - организовать вакцинацию в нескольких районах Москвы (на улицах Дорожная, Авиамоторная, Мелитопольская, Большая Татарская, Лихачевском переулке, Огородном и Тюменском проездах).

"Все эти пункты находятся в разных концах города - это удобно, можно приехать на тот, что ближе. Чтобы у всех ключевых партнеров была возможность получить доступ к вакцине, подобные пункты вакцинации будут мобильными, а их адреса могут регулярно меняться - с тем, чтобы программа вакцинации максимально охватила все районы города", - поясняется в сообщении.

Вакцинация будет проходить каждый день с 9:00 до 18:00. Перед прививкой водителя или курьера попросят показать действующий аккаунт в "Яндекс.Про. Вакцинация будет полностью бесплатной, а для прививок используется двухкомпонентная вакцина "Спутник V". На второй укол нужно будет приехать через три недели. Запись для получения вакцины не требуется - достаточно прибыть на место и заполнить медицинскую анкету.

В "Яндексе" планируют оказать дополнительную поддержку всем водителям и курьерам, которые прошли или пройдут вакцинацию. Ранее на этой неделе "Яндекс.Такси" запустили навигацию до ближайших пунктов вакцинации в приложении для своих водителей-партнеров.