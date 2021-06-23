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Система QR-кодов в Москве с 28 июня распространится на летние веранды и сезонные кафе

Посещать летние веранды и сезонные кафе смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев или с отрицательным ПЦР-тестом
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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посещать летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом. Вход посетителей будет осуществляться по QR-кодам, сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", - сказал Немерюк.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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