Система QR-кодов в Москве с 28 июня распространится на летние веранды и сезонные кафе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посещать летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом. Вход посетителей будет осуществляться по QR-кодам, сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", - сказал Немерюк.