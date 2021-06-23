Кремлевский дворец перенесет мероприятия на осень из-за усиления антиковидных мер в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) переносит запланированные до конца сезона мероприятия на осень из-за введения в Москве ограничения максимального числа зрителей до 500 человек. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

"Государственный Кремлевский дворец вынужден перенести запланированные на лето мероприятия на осень из-за ограничения на максимальное количество зрителей", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что перенос коснется восьми мероприятий. "Сейчас почти мертвый сезон, мероприятий мало осталось, - пояснил Ярошевский. - Пока переносим четыре балета, один концерт и еще три мероприятия под вопросом - проведем или будем также переносить".

Накануне мэрия Москвы ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от COVID-19, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.