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В Москве установлен новый температурный максимум июня

Температура достигла 34,8 градуса
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Среда 23 июня стала самым жарким днем месяца в Москве за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до 34,8 градуса, а предыдущий рекорд установлен 21 июня 1901 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Между 14:00 и 15:00 часами температура достигла 34,8 градуса, и это значит, что установлен рекорд июньской температуры в целом. Не просто для 23 июня, а самая высокая за весь месяц. Это рекорд месяца", - сообщил он.

По словам Вильфанда, предыдущий рекорд по самой высокой температуре в Москве в июне был установлен 21 числа 1901 года. Тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса.

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