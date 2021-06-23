Более 7 тыс. км дорог польют 23 июня в Подмосковье из-за аномальной жары

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья организовали мероприятия по промывке дорог из-за жаркой погоды, более 7 тыс. км дорог польют сегодня. Об этом сообщил в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы Алексей Гержик радиостанции "Говорит Москва".

"Из-за аномальной жары дорожные службы приступили к помывке и аэрации магистралей и центральных дорог Подмосковья. Сегодня польют более 7 тыс. км муниципальных и региональных дорог. <...> Чтобы не мешать проезду автомобилистов, работы по поливке дорог проводят с 11:00 до 16:00", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это позволит не допустить деформацию асфальта из-за перегрева и очистит улицы от пыли.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 20 градусов, по области - до 17 градусов.