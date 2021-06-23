Организаторам круизов в Москве грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения COVID-ограничений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Организаторам речных круизов в столице может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщил журналистам в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексей Кацуба.

"ОАТИ совместно с ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены нарушения при оказании услуг гражданам на теплоходах, осуществляющих экскурсии по Москве-реке. В частности, организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению использования средств индивидуальной защиты пассажирами, а также персоналом <...> Отмечены скопления и несоблюдение социального дистанцирования при входе на судно и непосредственно на борту теплоходов", - сообщил Кацуба.

Он уточнил, что за выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.