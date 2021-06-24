До 36 градусов ожидается 24 июня в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жаркая погода без осадков с небольшой облачностью и температурой до 36 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 34 до 36 градусов, в ночь на пятницу температура опустится до 20 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 37 градусов, в ночные часы температура составит 17-22 градуса.

Скорость юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит в четверг 7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Московском регионе до 14:00 мск пятницы. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.