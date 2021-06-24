В московские ЗАГСы с начала года подали более 50 тыс. заявлений о заключении брака

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пары в Москве с начала года подали в ЗАГСы свыше 50 тыс. заявлений о заключении брака, из них 45% были поданы онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Подача заявления онлайн пользуется популярностью с 2019 года, весной 2020 года с апреля по май показатель по электронной подаче заявления поднялся до 70%. С начала 2021 года в Москве было подано более 50 тыс. заявлений о заключении брака. Почти половина пар, более 45%, предпочли подать заявление онлайн. Это просто, удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Рекомендуем выбирать современный и комфортный способ при подаче заявления", - приводятся слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Больше всего заявлений о заключении брака было принято в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания № 5 и на ВДНХ. Из всех принятых заявлений более половины поданы онлайн.

Абсолютным лидером является Дворец бракосочетания № 1 - туда поступило около 4,5 тыс. заявлений. Это на 40% больше, чем в Таганский отдел ЗАГС, который находится на втором месте. Около 55% заявлений во дворец бракосочетания поступили онлайн.

"Подать заявление в электронной форме можно не ранее года и не позднее месяца до желаемой даты через портал mos.ru или через единый портал госуслуг. Из перечня мест для регистрации брака можно выбрать отдел ЗАГС, Дворец бракосочетания, а также выездную площадку. Для подачи заявления онлайн нужны СНИЛС обоих регистрирующихся, паспорт и документы о прекращении брака (если заключение брака не первое)", - напоминается в материале.

Для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. С 21 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок проходит по предварительной записи. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводится в назначенные даты и время.