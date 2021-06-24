В Новой Москве за пять лет обеспечили доступ к водоемам на более чем 8 га прибрежной зоны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили в Новой Москве за пять лет более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоемам, за это время было освобождено более 8 га прибрежной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. За пять лет в ТинАО было пресечено более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоемам и самозахвата территории. В результате этого был обеспечен доступ к рекам и прудам на площади более 8 га. Причем каждое шестое нарушение было устранено добровольно", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе уточнили, что на территории ТиНАО располагается 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. Самыми крупными из них являются реки Пахра, Сетунь, Десна, Сосенка и Поляница. Полоса земли вдоль береговой линии водных объектов предназначается для общего пользования, и каждый гражданин, в соответствии с законодательством, имеет право на свободный доступ к этой территории, может использовать ее для отдыха, любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, пользователи земельных участков, расположенных около водоемов, пренебрегают данными нормами и самовольно захватывают прибрежную территорию. В частности, устанавливают заборы и ограничивают доступ к воде. За пять лет по требованию специалистов Госинспекции по недвижимости в общей сложности было демонтировано более 1 тыс. метров заборов и ограждений.

"Например, только в прошлом году было пресечено 10 таких нарушений. В частности, был обеспечен свободный доступ к каскаду прудов в поселении Кленовское, деревня Свитино. О нарушении сообщили местные жители. В результате по требованию Госинспекции по недвижимости незаконно установленные заборы были демонтированы, а прибрежная защитная полоса у каскада прудов в деревне Свитино освобождена", - отметили в пресс-службе.

Прибрежная защитная полоса - это территория, которая примыкает к береговой линии и на которой вводятся дополнительные ограничения к режиму ее использования. Такая зона устанавливается для того, чтобы предотвратить загрязнение водоема, а также сохранить благоприятную окружающую среду для рыб, зверей и растений. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров от водоема.