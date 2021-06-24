В Москве завершилась реконструкция кинотеатра "София"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Реконстукцию кинотеатра "София" завершили в Москве, он готовится ко вводу в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Обновленный кинотеатр "София" готовят к вводу в эксплуатацию. Он находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 31. Основные строительно-монтажные работы уже завершились. Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили - с расширением и заменой несущих строительных конструкций", - сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что площадь кинотеатра увеличилась с 57,55 до 65,61 тыс. кв. м. У здания четыре надземных и два подземных этажа, на одном из них разместится автостоянка на 276 машино-мест. В новом многофункциональном центре будут современный 10-зальный кинокомплекс общей вместимостью 1 320 мест, 20 мест оборудуют для маломобильных посетителей. Летом один из кинозалов будет работать на крыше обновленной "Софии".

Для посетителей центра заработают супермаркет и магазины, кафе и рестораны, а также развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых. От привычного облика у кинотеатра останется узнаваемая вывеска, но ее сделают из современных материалов. Планируется, что кинотеатр введут в эксплуатацию и откроют для гостей в этом году.

"На сегодняшний день восемь кинотеатров - "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс", "Высота" и "Саяны" - уже реконструировали: они стали общественными центрами в шаговой доступности с сохранением функции кинопоказа", - уточнил Левкин.