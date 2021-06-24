На МЦД-2 и Курском направлении МЖД поезда ходят с увеличенным интервалом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) ходят с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом сообщается в четверг в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D2 и Курском направлении в сторону Москвы увеличен интервал движения поездов. По техническим причинам составы проходят станцию Люблино со снижением скорости. Это увеличивает время поездки", - говорится в сообщении.

В ЦППК рекомендовали пользоваться станцией Царицыно и другими пересадками, а также отметили, что делают все возможное для восстановления штатного режима движения.