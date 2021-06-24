Более 2,2 млн москвичей старше 50 лет пользуются услугами на mos.ru

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Услугами на mos.ru стали пользоваться более 2,2 млн горожан старше 50 лет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В Москве растет количество электронных обращений за услугами социальной сферы. Это во многом связано с постоянным расширением спектра онлайн-сервисов. Только с апреля 2021 году в исключительно электронный вид переведено восемь услуг для семей с детьми. За два месяца это избавило горожан более чем от 50 тыс. личных визитов в центры госуслуг "Мои документы" для оформления мер поддержи", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что еще одним трендом является исчезновение возрастных ограничений на дистанционное взаимодействие с городскими структурами в рамках получения государственных услуг.

"Активными пользователями цифровых услуг становятся жители старшего возраста. Электронными услугами на портале mos.ru пользуется почти 2,2 млн человек в возрасте 50 лет и старше. Это более 20% всех активных пользователей городскими онлайн-сервисами", - рассказал собеседник агентства.

По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, горожанам старшего возраста доступны все услуги и сервисы для физических лиц, в том числе в сферах ЖКХ, социальной поддержки, здравоохранения и других. Обращения на mos.ru вместо личных визитов в отделы соцзащиты или другие городские структуры давно стали для них частью повседневной жизни. В Москве проживает около 3,2 млн человек предпенсионного и пенсионного возраста.