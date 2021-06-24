Москвичам рекомендуют отказаться днем от поездок на транспорте из-за жары

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жителям и гостям столицы из-за жаркой погоды рекомендуют отказаться в ближайшие дни от поездок на общественном транспорте в дневное время. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Если есть возможность, откажитесь в ближайшие дни от поездок по городу с 11 до 17 часов дня. Когда ехать необходимо - надевайте свободную одежду из натуральных тканей, возьмите с собой бутылку воды и постарайтесь передвигаться под тенью. Если вы или кто-то рядом с вами почувствовал себя плохо, обратитесь к сотрудникам транспорта, они вам обязательно помогут. Температура в салоне некомфортна - звоните 3210 с мобильного", - значится в публикации.

За последние дни в столичном транспорте раздали пассажирам 5 тыс. бутылок с водой на "самых жарких станциях метро и МЦК".

"Из-за аномальной жары сегодня мы уже раздаем воду на крупнейших хабах наземного транспорта: "ВДНХ", "Китай-город". С 11 начнем раздавать на "Теплом стане", "Щелковской". Мы продолжаем раздавать бутылки воды на станциях метро и МЦК, где температура достигла 28 градусов", - заверили в департаменте.