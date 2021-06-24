Московский зоопарк запустил акцию по продаже льготных билетов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жители и гости столицы с 24 июня могут купить билет в Московский зоопарк по льготной цене - 500 рублей, им воспользоваться можно будет с момента открытия зоосада и до конца марта 2022 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба зоопарка.

"Сейчас Московский зоопарк закрыт. Но мы очень хотим поддержать наших посетителей - всех тех, кто любит животных, следит за их жизнью онлайн, кто каждый день пишет нам теплые слова поддержки. Мы запускаем уникальную акцию - билет за 500 рублей! С 24 июня вы можете приобрести льготный билет на официальном сайте зоопарка. Вне акции входной билет стоил 800 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты будут действовать с момента открытия Московского зоопарка и до конца марта 2022 года. Также по ним можно будет пройти без очереди. Билеты невозвратные.

"Обратите внимание, что гостям после открытия зоопарка необходимо будет соблюдать актуальные на тот момент меры безопасности, учитывая все антиковидные меры. Это очень важно: чем бережнее мы будет относиться друг к другу, тем быстрее сможем вернуться к привычному образу жизни", - добавляется в материале.