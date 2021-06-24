MoscowUrban FEST пройдет онлайн, очный доступ на деловую программу форума ограничат

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST - 2021 из-за ситуации с коронавирусом перевели в онлайн, но форум с участием иностранных спикеров состоится в гибридном формате с соблюдением санитарных требований. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе форума.

"С 1 по 4 июля в "Зарядье" пройдет "Московский урбанистический форум - 2021". Параллельно с деловой программой, рассчитанной на специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города. Тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". <...> Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что все мероприятия можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации, которая стартовала на сайте фестиваля в четверг. "Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации мы не можем рисковать самым главным - здоровьем горожан. Поэтому мы решили перенести наш "Урбанфест" в онлайн-формат. За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу", - уточнила ТАСС директор фестиваля Арина Дробина.

Также в пресс-службе форума сообщили ТАСС, что доступ в концертный зал "Зарядье", где состоится деловая программа и выставка, будет осуществляться при обязательном ПЦР-тестировании участников и журналистов. При этом QR-коды, которые вводят для посещения в Москве заведений общепита и массовых мероприятий, использовать не планируется.

"В эпоху пандемии [коронавируса] и ограничений MoscowUrban FEST предлагает обсудить городские трансформации. За последний год мы все стали жить немного по-новому. Изменились наши привычные маршруты, поменялось отношение к личному пространству и его функциональности, мы стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, у нас появились новые форматы удаленной работы и отдыха - эти темы легли в основу образовательной, культурной и развлекательной программ Moscow Urban FEST 2021, объединенных четырьмя треками - принадлежностью, пластичностью, архитектурой будущего и зеленого города", - заявили в пресс-службе форума.

О программе фестиваля

"1 июля фестиваль откроется лекцией звездного спикера Дарона Аджемоглу - американского экономиста, автора научного-популярного бестселлера "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты" (2012). <...> 2 июля после окончания деловой программы форума можно будет послушать вечернюю лекцию Марты Шварц - профессора Гарвардской школы дизайна", - сообщили в пресс-службе.

Образовательная программа фестиваля также включает лекции известных ученых, урбанистов, архитекторов, дизайнеров и блогеров. Широкий круг тем объединяет общая идея - жизнь современного города в новой эре. Например, иранский философ и писатель, основоположник жанра теоретический фикшн и автор нашумевшей книги "Циклонопедия" Реза Негарестани расскажет о способах производства, накопления и распространения знания, а китайская мультимедийная художница Цао Фей, чьи работы представлены в Музее Гуггенхайма, прочитает лекцию "Остров нестабильности" о социальной жизни горожан в виртуальных "общественных" пространствах. Историк архитектуры Беатрис Коломина расскажет об эволюции архитектуры во времена пандемий от туберкулеза до COVID-19, а антрополог Моника Луиза Смит прочитает лекцию об устойчивости древних городов.

"Бывший декан архитектурного факультета Колумбийского университета Марк Уигли прочитает лекцию "Будущее опустевшего города". Основатель студии дизайна Studio Swine Александр Гровс расскажет, как сочетание технологий и естественных природных систем может быть использовано в качестве источника вдохновения для создания дизайна будущего, а британский геронтолог и инженер, председатель фонда SENS Обри ди Грей выступит с лекцией о замедлении старения", - добавили в пресс-службе.

Среди российских спикеров международного фестиваля заявлен кандидат социологических наук, руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, который расскажет о том, что происходит с мигрантами в России и Москве; основатель фестиваля "Форма". Также кандидат культурологии Юрий Кассин расскажет о движениях контркультуры в 19-м и в 20-м веках. Кроме того, состоится лекция социолога Виктора Вахштайна "Мегаполисы после карантина: изменение структур восприятия и повседневных практик", в своем докладе он обратится к двум социологическим языкам описания - социальной морфологии и социологии повседневности - чтобы проследить векторы изменений в восприятии городского пространства "до и после" пандемии. В дискуссии "Влияние современного искусства на урбанистические изменения" примут участие куратор Николай Палажченко, самый масштабный site specific художник страны Марина Звягинцева, арт-менеджер, известный популяризатор лэнд-арта Юлия Бычкова и другие.

Онлайн будет доступна серия дистанционных тренировок от Fitmost, в рамках которых будет попробовать занятия по медитации, йоге, самомассажу лица и освоить комплекс упражнений для здоровой спины. Кинопоказы фестивальной программы от BeatFilms также будут доступны онлайн по предварительной регистрации. Здесь зрители увидят картины "Жилище: человек и его дом"; "Антропоцен: эпоха человека"; "Страна меда"; "Что-то настоящее" и другие.