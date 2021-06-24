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В московских СИЗО приняли меры в связи с аномально высокой температурой в столице

Все камеры обеспечены достаточным количеством воды, также организован регулярный медосмотр лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичное управление ФСИН России принимает комплекс мер в связи с установившейся аномальной жарой в Москве - в камеры раздают питьевую воду и организован регулярный медосмотр лиц, на которых может плохо воздействовать жара.

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Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УФСИН по Москве, "из-за сложившихся климатических условий разработан комплекс мер, направленный на постоянный контроль температурного режима в камерах СИЗО: систематически проверяется работа систем приточно-вытяжной вентиляции, проводится дополнительное проветривание камер во время прогулок подозреваемых, обвиняемых и осужденных".

Все камеры обеспечены достаточным количеством питьевой воды.

"Кроме того, из имеющегося фонда учреждений по возможности устанавливаются в камерах бытовые вентиляторы", - добавили в УФСИН.

Организован регулярный медосмотр лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Усилен медицинский контроль за санитарно-гигиенической обстановкой и качеством приготовления пищи, а также сроками хранения продуктов питания.

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