В Москве из-за жары объем торговли мороженым вырос в полтора раза

"За прошлую неделю, когда в Москве столбик термометра начал резко подниматься, возрос спрос на спортивные товары, а также на мороженое. Объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в полтора раза: с 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 млн рублей. Также заметно выросла выручка магазинов, торгующих спортивными товарами и оборудованием, - на 28% по сравнению с неделей ранее: с 42,2 до 54 млн рублей", - сказал генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

Самую большую выручку в 9,6 млн рублей за истекшие две недели магазины мороженого получили в воскресенье, 20 июня, и ненамного отстала от него пятница, 18 июня, когда выручка составила 8,2 млн рублей. Такой рост можно объяснить тем, что именно к выходным температура воздуха начала резко подниматься. Уверенному росту спроса на мороженое способствует также и большое число мобильных пунктов продажи этого лакомства, расположенных по всему городу.

По словам генерального директора, рост продаж мороженого и спорттоваров закономерен в летнее время, когда горожане больше времени проводят на улице, и занятия спортом перемещаются из фитнес-залов на свежий воздух. Кроме того, многие работающие москвичи вернулись к удаленному режиму работы, и это отразилось в первую очередь на пассажиропотоке городского транспорта - он снизился на 12%.

"Что касается среднесуточного оборота предприятий товаров и услуг в Москве, то он составил за 14-20 июня 36,1 млрд рублей. В сравнении с среднесуточным оборотом за период с начала года этот показатель несколько снизился - на 8,3%", - добавили в центре.