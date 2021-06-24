Православная церковь не будет требовать от священников в Москве обязательной вакцинации

МОСКВА. 24 июня. /ТАСС/. Заместитель управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви епископ Савва (Тутунов) заявил, что церковь не требует от священнослужителей и сотрудников приходов в Москве обязательной вакцинации от коронавируса.

"В последние дни стали циркулировать ложные слухи о намерениях Священноначалия требовать от клириков и сотрудников московских приходов обязательной вакцинации. Вполне официально могу сказать, что таких намерений нет", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.

При этом епископ отметил, что "определенные вопросы возникнут лишь у руководителей юридических структур, учрежденных религиозными организациями, если эти юридические структуры (например, магазины) подпадают под постановления городских властей".

От себя он добавил, что рассматривает вакцинацию "как полезную и желательную". "Но каждый решает за себя", - подчеркнул епископ.

В настоящее время Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.