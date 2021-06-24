Поезда на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 задерживаются из-за остановки поезда

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Электропоезда на Московском центральном диаметре (МЦД-1) и пригородные поезда, следующие из Москвы в Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), задерживаются из-за остановки поезда на станции Марк по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время на Савеловском направлении МЖД затруднено движение в сторону области из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда №6358 Москва-Савелово на станции Марк. На период оказания помощи прогнозируются задержки поездов. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе.