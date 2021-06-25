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Более 80 спикеров выступят на деловой программе онлайн-выставки "Город: детали" в Москве

Мероприятие пройдет с 26 июня по 4 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 80 российских и иностранных спикеров примут участие в деловой программе международной выставки "Город: детали", которая пройдет в Москве в онлайн-формате с 26 июня по 4 июля. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году международная выставка "Город: детали" пройдет в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля на официальном сайте mrexpo.ru каждый сможет совершить виртуальную прогулку по выставочному пространству, ознакомиться с представленными проектами (в этом году их более 500), выбрать лучшие из них. В рамках выставки состоится и деловая программа. В течение шести дней - с 26 июня по 1 июля - запланированы дискуссии и выступления российских и иностранных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков, девелоперов - всего более 80 спикеров. Эксперты обсудят и представят проекты локального развития - то, что меняет городскую среду в районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники деловой программы за шесть дней обсудят десятки урбанистических кейсов, поделятся своими исследованиями и идеями. Каждый день будет посвящен определенной тематике: идентичность и культура, сервисы и технологии, пространство, устойчивость, соучастие, программа "Мой район".

Выставка "Город: детали" пройдет во второй раз. Впервые она состоялась в 2019 году.

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