В Москве запрет на строительство при возведении объектов образования можно снять бесплатно

МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. Запрет на строительство при возведении объектов образования в Москве теперь можно снять бесплатно. Эта инициатива позволит инвесторам уменьшить расходы при возведении или реконструкции объектов образования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Город выступил с инициативой полностью отменить плату за снятие запрета на строительство на тех земельных участках, где планируется вести образовательную деятельность. Недавно соответствующие изменения в закон о землепользовании приняла Московская городская дума. Мы рассчитываем, что такая мера позволит стимулировать бизнес создавать новые детские сады, школы, колледжи, вузы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Для того, чтобы снять запрет на строительство или реконструкцию на земельном участке, собственнику необходимо обратиться за получением соответствующей государственной услуги, которую оказывает департамент городского имущества. Сделать это можно только онлайн на портале mos.ru.

"При необходимости заявитель также должен поменять вид разрешенного использования земельного участка на тот, который соответствует планируемому объекту. Для этого нужно обратиться в управление Росреестра по Москве. Получив новый вид разрешенного использования, инвестор может подать заявление в департамент городского имущества на снятие запрета на строительство и реконструкцию", - говорится в сообщении.