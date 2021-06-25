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Женщина пострадала при пожаре в частной клинике в центре Москвы

Возгорание произошло в электрощитовой из-за короткого замыкания

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате небольшого возгорания в частной клинике в центре Москвы.

"Рано утром в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадала одна женщина. "Возгорание произошло на площади два кв. м из-за короткого замыкания", - уточнил источник.

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