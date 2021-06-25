Животных Московского зоопарка из-за высокой температуры воздуха кормят ледяными тортами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Киперы Московского зоопарка в жаркую погоду угощают животных ледяными тортами: медведям предлагают лед с морковью и яблоками, а для обезьян замораживают ягоды, сообщили в пятницу в пресс-службе зоопарка.

"В жаркий дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям (в том числе пандам), предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам - торты с ягодами, хищникам вмораживают в лед мясо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все всех вольерах обитателей зоопарка есть прохладное место, а также имеются водоемы у животных, которым это необходимо. Например, в жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары.

"Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями - их специально установили для панд. Правда как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице", - добавляется в материале.

Кроме этого, для жарких дней киперы еще зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, а сейчас сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения.