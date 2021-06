Картины Копполы и Кассаветиса покажут с пленки в летнем кинотеатре Garage Screen в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Гаса Ван Сента, Джона Кассаветиса и других режиссеров покажут с пленки в Garage Screen в совместной с Госфильмофондом России программе, которая откроется 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба летнего кинотеатра.

Картины покажут в постоянной программе кинотеатра "Серебряные копии". "В 2021 году рубрика открывается совместной программой с крупнейшим киноархивом страны - Госфильмофондом России, членом Международной федерации киноархивов FIAF и хранителем государственной коллекции фильмов и других киноматериалов. В программе - классика независимого американского кинематографа, предоставленная Госфильмофондом", - рассказали в пресс-службе.

Программа откроется полнометражным дебютом американского режиссера Йонаса Мекаса "Оружие из деревьев" (Guns of the Trees, 1961). Также зрителям представят триллер "Разговор" (The Conversation, 1974) Фрэнсиса Форда Копполы, драму "Лица" (Faces, 1968) Джона Кассаветиса, "Джерри" (Gerry, 2002) Гаса Ван Сента и другие. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.