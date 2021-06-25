На западе Москвы прошли антитеррористические учения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. ФСБ, полиция, МЧС и Росгвардия провели антитеррористические учения на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Оперативным штабом в Москве проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры, расположенном в Южном административном округе Москвы. В учении были задействованы силы и средства подразделений ФСБ России, ГУ МВД России по Москве, Главного управления МЧС России по Москве, ГУ Росгвардии по Москве и структур правительства Москвы", - сообщили в пресс-службе.

При проведении учений отработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе теракта, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации людей с опасной территории. По итогам учений проведен разбор и выработаны меры по совершенствованию реагирования на подобные ситуации. "Руководством учения дана положительная оценка действиям сил, принимавших в нем участие", - отметили в пресс-службе.