Движение в строну Рязанского проспекта в Москве перекрыли из-за аварии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Автомобильное движение в сторону Рязанского проспекта в Москве временно перекрыто. Это связанно с тем, что на Омской улице перевернулся автомобиль, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших. Движение в сторону Рязанского проспекта перекрыто", - говорится в сообщении.

На месте находятся оперативные службы города.