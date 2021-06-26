В бесхозной ячейке Сбербанка в Москве нашли пистолет "Парабеллум" 1908 года выпуска

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники Сбербанка обнаружили в бесхозной ячейке в Москве пистолет "Борхард-Люгер" 1908 года и патроны к нему, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники отделения Сбера на Большой Грузинской улице при вскрытии ячейки с просроченной арендой обнаружили пистолет "Борхард-Люгер" (модели "Парабеллум") 1908 года выпуска и 47 патронов калибра 9 мм", - сказал источник.

По его словам, пистолет практически исправен и пригоден для стрельбы. Пистолет и патроны изъяты, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.