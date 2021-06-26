В Москве 27 июня ожидается сильная жара

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной жаре до 33 градусов в воскресенье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 июня с 10:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31-33 градуса тепла", - сказали в пресс-службе.

В связи с жарой в МЧС советуют избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды. В ГУ МЧС также призвали не оставлять детей без присмотра во время купания в водоемах.