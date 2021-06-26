В МВД заявили, что задержана укусившая полицейского в МФЦ на севере Москвы женщина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция утверждает, что задержанная в МФЦ на севере Москвы женщина сама на них напала.

Ранее в интернете было опубликовано видео жесткого задержания женщины в МФЦ. На видео полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она на видео кричит, что в машине ее ждет дочь.

"25 июня в отдел полиции на севере Москвы поступил вызов из МФЦ улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

На место происшествия прибыл наряд полиции. "На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя", - отметили в полиции.

Женщина была доставлена в отдел, где в отношении нее составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.