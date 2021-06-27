Виртуальная экскурсия по району Люблино появилась на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Прогулочный онлайн-маршрут по району Люблино появился на портале "Узнай Москву", виртуальная прогулка включает 14 остановок, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Два века назад Люблино было небольшим селом с усадьбой, эти земли любили Годуновы, сюда часто приезжали в поисках вдохновения известные писатели Федор Достоевский и Антон Чехов. Сегодня Люблино заметно преобразилось, не утратив при этом своей индивидуальности. Новый онлайн-маршрут на портале "Узнай Москву" познакомит пользователей с местными достопримечательностями и расскажет об истории района. Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта в департаменте информационных технологий Ксении Виноградовой.

Можно будет узнать, как местная речка Чурилиха связана со славянской мифологией, где любил охотиться Антон Чехов, на какой улице жил актер Олег Даль и многое другое. План маршрута разработан порталом совместно с городской программой "Мой район".

"Узнай Москву" - совместный проект московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 666 памятников, 333 музеев, 83 квеста и более 160 тематических маршрутов по различным районам столицы.