Около 40 тыс. личных книжек волонтера выдали москвичам за семь лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 40 тыс. москвичей получили за семь лет личные книжки волонтера, в них учитывается весь добровольческий опыт, благодаря которому можно получить дополнительные баллы при поступлении в вузы и пройти отбор на волонтерские мероприятия. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Личная книжка волонтера (ЛКВ) - документ, где фиксируются все достижения волонтера в общественной жизни города. Ее выдает ресурсный центр "Мосволонтер". С начала года москвичам выдали более 4,5 тыс. таких книжек, а за семь лет их получили около 40 тыс. человек. Больше всего "волонтерских паспортов" выдали в 2018 и в 2019 годах - 7 784 и 7 914 штук соответственно. Такая активность связана с проведением чемпионата мира по футболу в России и зимней универсиады в Казани", - говорится в сообщении.

В личной книжке отмечают все направления добровольческой помощи, также она содержит сведения о поощрениях и дополнительной подготовке волонтера. Опыт добровольческой деятельности в некоторых вузах Москвы дает дополнительные баллы при поступлении, учитывается при приеме на работу и поможет пройти отбор на крупные волонтерские мероприятия.

Личная книжка волонтера оформляется в ресурсном центре "Мосволонтер". Для этого необходимо предоставить ряд документов: заявление, паспорт, две цветные фотографии размером 3x4 см и благодарственные письма, которые подтвердят волонтерский опыт. Несовершеннолетним москвичам потребуется согласие родителей и копия свидетельства о рождении.